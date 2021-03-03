Mercedes-Benz опубликовала видео салона нового электромобиля EQS

Немецкая компания Mercedes-Benz опубликовала на своем официальном канале в YouTube видеоролик, на котором показан салон будущего флагманского электрокара EQS.

Суда по информации из видео, автомобиль получит особый гиперэкран (Hyperscreen) мультимедийной системы MBUX. Огромный дисплей с интегрированными дефлекторами занимает практически всю переднюю часть салона. Помимо мультимедийной системы гиперэкран объединит в себе функции приборной панели, навигационной системы и различных настроек автомобиля.

Также водителю будет доступна навигационная система, которая может прокладывать маршруты в зависимости от заряда аккумуляторов автомобиля и наличия на пути следования электрозаправок.

Серийную модель построят на базе концептуальной модели EQS Vision, дебютировавшей на автосалоне во Франкфурте-на-Майне (Германия). При этом многие стилистические решения будут взяты от нового поколения седана S-класса.

Отличительными особенностями новинки станет низкий силуэт кузова, короткий капот, черная решетка радиатора, узкие светодиодные фары, а также оригинальные 22-дюймовые колесные диски.

Новый Mercedes-Benz EQS оснастят двумя электромоторами, расположенными на передней и задней осях. Суммарная отдача силовой установки составит 470 л.с. Кроме того, появится версия AMG мощностью 600 л.с., которая сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,2 с.

Благодаря комплекту литий-ионных батарей емкостью 90 кВт/ч модель сможет проехать без подзарядки от 400 до 550 км.

13 февраля сообщалось, что Mercedes-Benz отзывает в США более 1,3 млн автомобилей из-за случаев неправильной работы системы вызова экстренных служб. Компания уведомит владельцев автомашин и бесплатно обновит программное обеспечение. Предполагается, что отзыв начнется с 6 апреля.