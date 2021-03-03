Ополченцам ДНР разрешили открывать упреждающий огонь по позициям ВСУ

Военным силам самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) разрешили вести упреждающий огонь на подавление и уничтожение огневых точек украинских силовиков после усиления обстрелов ДНР со стороны Украины. Об этом сообщила в среду, 3 марта, пресс-служба управления Народной милиции республики.

«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов республики в целях защиты населения подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», — следует из сообщения в Telegram-канале.

Накануне, 2 марта, пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Мария Ковшарь заявила, что Киев блокирует согласование мер по перемирию в новой редакции.

Ранее, 25 февраля, в ДНР призвали Украину к диалогу во избежание эскалации в Донбассе. Как заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова, чтобы избежать эскалации конфликта в регионе, Киеву нужно прекратить провокации и наладить диалог с Донецком и Луганском.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с итогами государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после принятых соглашений о перемирии стороны конфликта продолжают перестрелки.