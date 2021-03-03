Строительство туристических объектов продолжится в Приморском крае

В бухте Муравьиная Приморского края продолжится строительство комплексов с казино и инфраструктурой для семейного отдыха. Общая сумма инвестиций достигает 16,5 млрд рублей, рассказали в правительстве региона.

План строительства второго этапа проекта казино Tigre de Cristal уже поступил в Корпорацию развития Приморья на согласование, передает Vostokmedia. Также планируется возвести гостинично-развлекательный комплекс. В 11-этажном здании разместят 270 номеров для посетителей. В районе бухты Муравьиная на стадии строительства находится комплекс Naga, работы были приостановлены в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Ранее в Приморье в тестовом режиме начала работу первая профессиональная школа покера. Это может стать стартовым шагом на пути организации международных турниров в регионе. Сильные игроки нужны организаторам как фактор дополнительного интереса к игорному туризму.