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Песков оценил отношение Запада к России со времен Фултонской речи

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Отношение некоторых стран Запада к России практически не изменилось с момента Фултонской речи, произнесенной британским премьером Уинстоном Черчиллем в 1946 году и ознаменовавшей начало холодной войны. Об этом в среду, 3 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал, что с того времени даже появилось больше «конфронтационных ноток»

5 марта с момента произнесения Фултонской речи Черчиллем исполнится 75 лет.

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«О Фултонской речи, конечно же, забывать никогда нельзя, это очень важная речь, эпохальная. <...> Многое в этом мировоззрении осталось без изменений и даже обогатилось более конфронтационными нотками, к сожалению. Поэтому нужно об этом помнить, нужно помнить, что все конфронтационные механизмы, такие как НАТО, которые были созданы, они действуют, работают, и они создавались не для мирного взаимодействия, а для серьезного противостояния», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что эти структуры продолжают работать против России и «вынуждают быть начеку, принимать все необходимые меры для защиты страны».

Днем ранее представитель администрации США заявил, что в Вашингтоне не хотят добиваться «перезагрузки отношений» с Россией. Отмечалось, что администрация американского президента Джо Байдена будет действовать иначе, чем администрация бывшего главы государства Дональда Трампа. Целью будет являться привлечение РФ к ответственности в случае «преступления границ, принятых и уважаемых другими странами».

19 февраля президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «европейский проект».

12 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и Россия при нынешнем американском лидере вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем, но продолжать диалог необходимо. Кроме того, Москва неоднократно подчеркивала готовность к диалогу со сторонами Запада.

Уинстон Черчилль возглавлял правительство Великобритании с 1940 по 1945 год. Политик повторно занял этот пост в 1951 году, проработав на нем еще четыре года. Фултонская речь была произнесена им 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже. Тогда Черчилль заявил, что «Соединенные Штаты находятся на вершине мировой силы», а противостоят им два главных врага — «война и тирания». Также он назвал Советский Союз причиной «международных трудностей».

После этого лидер СССР Иосиф Сталин в интервью «Правде» поставил Черчилля в один ряд с Адольфом Гитлером и заявил, что в своей речи британский политик призвал Запад к войне с СССР, а также обвинил его в расизме.

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