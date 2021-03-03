ЦБ намерен нарастить долю переводов россиян через СБП до 25%

Центробанк России планирует к концу 2023 года нарастить долю денежных переводов между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) с 15 до 25% от общего числа межбанковских переводов, в том числе и переводов по картам. Об этом в среду, 3 марта, сообщает РБК со ссылкой на разосланную регулятором участникам рынка новую версию Стратегии развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы, содержание которой подтвердили три источника.

Подчеркивается, что транзакции клиентов внутри одного банка в этой доле не учитываются. Как передает издание, регулятор ставит перед собой следующие задачи: в текущем году доля таких переводов через СБП должна составить 18%, в 2022-м ― 22%, а в 2023-м к приему оплаты при помощи Системы быстрых платежей, в том числе при помощи QR-кода, должны подключиться 100 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

При этом доля карт платежной системы «Мир» в общем объеме операций к концу 2023 года должна вырасти до 27–30%, а доля безналичных операций в денежном выражении ― до 74% в 2023-м.

Руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова рассказала, что актуальный показатель доли таких переводов через СБП (15%) демонстрирует востребованность системы. По ее словам, эту долю можно нарастить до 25%, в том числе при помощи роста информированности россиян о сервисе. В свою очередь руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора компании Deloitte Максим Налютин добавил, что этому может поспособствовать и отсутствие комиссий за переводы в Системе быстрых платежей.

Ранее, 26 февраля, сообщалось о просьбе участников рынка сократить лимит переводов по СБП со 150 тыс. до 100 тыс. рублей в день. Отмечалось, что предложенный лимит создает дополнительные предпосылки для активизации социальной инженерии через систему. В свою очередь в регуляторе сообщили, что не планируют его менять.

19 февраля стало известно, что ЦБ России призвал банки ускорить переход на систему быстрых платежей. Отмечалось, что регулятор обеспокоен тем, что многие банки запланировали внедрение сервиса на крайние сроки, и попросил ускорить этот процесс.

Также в ЦБ подчеркнули, что от несоблюдения банками сроков внедрения системы страдают их клиенты, которые лишены возможности осуществлять платежи через СБП.

Системно значимым кредитным организациям необходимо подключить сервисы к 1 октября 2021 года, банкам с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022-го. Эти сроки были установлены еще в ноябре 2020 года. На расширение функционала СБП банкам понадобится не менее 35–60 дней. Сервис, позволяющий совершать переводы между счетами разных банков по телефонному номеру, был запущен ЦБ в начале 2019 года.