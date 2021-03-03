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Песков призвал не читать СМИ с утверждениями о возможной передаче Курил Японии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 3 марта, заявил, что Москва дорожит отношениями с Токио и готова их развивать.

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«Мы дорожим нашими отношениями с Японией, президент об этом неоднократно говорил. Мы будем их развивать», — подчеркнул он.

При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера, читать японские СМИ, в статьях которых призывается создать новую стратегию возращения Курил, не стоит. Представитель Кремля указал, что во всех странах существует много приверженцев «ультравзглядов», которые пытаются подменить конструктивный подход в построении двусторонних отношений.

«Не читайте эти СМИ. Во всех странах, в том числа в Японии, очень много экстремистов, очень много приверженцев таких, знаете, ультравзглядов», — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие статьи.

7 февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что отсутствие мирного договора с Россией и нерешенный вопрос «северных территорий», как в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды, вызывают глубокое сожаление.

Избранный в 2020 году председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга ранее заявлял, что продолжит обсуждать с Россией вопроса принадлежности островов южной части Курил.

Спустя два дня англоязычный японский портал Japan Forward опубликовал статью под названием «Японии нужна новая стратегия, чтобы вернуть северные территории у России», которая содержит призыв сосредоточиться на следующей «хорошей возможности» по возращению Курил в состав Японии, если в России случится дестабилизация власти.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли СССР.

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