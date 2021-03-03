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Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП с автобусами на Камчатке

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Два человека погибли и восемь пострадали в результате столкновения двух автобусов в Камчатском крае. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в региональном ГИБДД.

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Авария произошла на 54-м км дороги Камчатский — Мильково.

«Водитель автобуса Daewoo в условиях снегопада во избежание столкновения с двигавшимся впереди грузовым автомобилем выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом аналогичной марки», — отметили в ведомстве.

Жертвами ДТП стали водитель первого автобуса и пассажир второго, еще восемь человек получили различные травмы.

Уточняется, что владельцем первого транспортного средства является коммерческая организация, автобус выполнял маршрут Усть-Камчатск — Петропавловск-Камчатский. Второе транспортное средство принадлежит индивидуальному предпринимателю, автобус следовал по обратному маршруту.

Ранее в этот же день на Сахалине произошло ДТП с участием поезда. Водитель легкового автомобиля Toyota Crown проигнорировал запрещающие сигналы светофорной сигнализации и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. По предварительным данным, пострадал водитель легковушки.

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