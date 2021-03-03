Skoda выпустила юбилейный кроссовер

С конвейера завода компании Skoda в Млада-Болеславе (Чехия) сошел двухмиллионный кроссовер. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Известий» 3 марта.

Юбилейным стала модель Skoda Kamiq, которая также преодолела отметку в 250 тыс. произведенных экземпляров.

Выпуск кроссовера Skoda Kamiq начался в 2019 году. Он стал третьей моделью линейки SUV (Sport utility vehicle) для европейского рынка вслед за Kodiaq и Karoq. Новинка сочетает в себе управляемость, маневренность, увеличенный дорожный просвет и высокую посадку.

Автомобиль базируется на платформе MQB концерна Volkswagen Group и оборудован различными электронными системами помощи водителю, информационно-развлекательной системой и целым рядом практичных решений.

Отмечается, что в Чешской Республике Skoda производит кроссоверы на двух заводах. Так, Kamiq, Enyaq iV и Karoq выпускаются в штаб-квартире в Млада-Болеславе. При этом Karoq также собирается вместе с Kodiaq на производственной линии в Квасинах. За пределами Чехии Skoda выпускает кроссоверы в Китае, России, Индии, на Украине и в Словакии.

8 февраля сообщалось, что российские дилеры компании Skoda в начале 2021 года приостановили выдачу автомобилей Octavia нового поколения.

Причина — в бортовой системе экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», у которой возникли проблемы с активацией. В компании Skoda изданию рассказали, что проблема уже почти решена, однако дату начала выдачи машин не назвали. Таких автомобилей по всей России уже скопилось около 2 тыс.