В Австралии крокодил напал на мужчину

В северной части Австралии крокодил напал на мужчину на реке Дэйли. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

Инцидент произошел 2 марта на глазах у двух десятков очевидцев, когда 20-летний молодой человек стоял в воде по пояс. По словам очевидца Кена Бауманна, пострадавший мог бы получить более серьезные травмы, если бы крокодил оказался крупнее. Животное не задело основные артерии, поэтому мужчине удалось выжить.

Бауманн также заметил, что пострадавшему от зубов хищника следует пройти курс уколов, чтобы избежать заражения крови, отмечает телеканал «360».

В конце января также в Австралии 44-летний мужчина стал жертвой нападения гребнистого крокодила в озере парка Barron River на северо-восточном побережье Австралии. Хищник напал на мужчину, который плавал недалеко от берега, схватив его за голову. Пострадавший сумел разжать челюсти животного и выбраться на берег. Отдыхавшие рядом люди оказали ему первую помощь и вызвали спасателей.