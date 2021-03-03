Песков прокомментировал новые антироссийские санкции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции, введенные в отношении России. Об этом он сообщил в среду, 3 марта.

«Смотрите, с одной стороны, действительно стоит говорить о конкретных людях, в отношении которых введены санкции, так называемые санкции, ограничения скорее. Это дублирование тех ограничений, которые установлены в отношении этих людей российскими законами, ничего более», — объяснил Песков.

Он объяснил, что люди, которые подверглись санкциям, не имеют права выезжать за границу, открывать там счета или иметь имущество за рубежом.

«Любые подобные ограничения считаем абсолютно неприемлемыми, они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям. <…> Подобные решения мы считаем абсурдными, не имеющими под собой никакого основания, а главное — не имеющими ни эффекта, ни смысла. В этой связи мы можем только выражать недовольство и недоумение», — отметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что введение санкций в отношении страны и россиян — это вмешательство во внутренние дела России.

«В качестве повода для этих рестрикций было озвучено дело берлинского пациента, при этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место быть отравление и за отравлением стоит ФСБ. Это возмутительно», — пояснил Песков.

По его словам, американская сторона должна привести конкретные доводы и поделиться ими с Россией. Песков подчеркнул, что это в «интересах раскрытия обстоятельств». А если США не делятся этой информацией, то они могут намеренно скрывать подоплеку «всей этой берлинской истории».

«В целом мы можем выразить только наше сожаление в связи с тем, что в данном случае наши оппоненты прибегают к таким методам, имеющим абсолютно деструктивное влияние на двусторонние отношения», — сказал он.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, введение санкций не останется без ответа и будет сделано все, чтобы интересы российских граждан не пострадали.

«Эти ограничения не останутся без ответа, это очевидно. Ответ будет таким, который наилучшим образом будет соответствовать нашим интересам. <…> Принцип взаимности, от него невозможно отказаться в межгосударственных отношениях. <…> У нас будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами», — добавил Песков.

Министерство торговли США опубликовало 2 марта список компаний из России, Германии и Швейцарии, в отношении которых будут введены экспортные ограничения из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

В этот же день, 2 марта, минфин США опубликовал список из семи россиян и трех организаций РФ, в отношении которых американская сторона вводит санкции из-за ситуации вокруг Навального. Под санкции, в частности, попали директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и генпрокурор РФ Игорь Краснов.

При этом в этот же день в официальном журнале ЕС был размещен нормативный акт о новых санкциях против четырех российских должностных лиц.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США в отношении России являются продолжением неприкрытого вмешательства в дела РФ.

Решение о рестрикциях было принято в связи с обвинительным приговором Алексею Навальному. Симоновский суд Москвы постановил 2 февраля отменить блогеру условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. Судья постановила засчитать Навальному проведенное под домашним арестом время. В общей сложности он пробудет в колонии около двух лет и восьми месяцев.