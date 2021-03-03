Три человека погибли при пожаре в Татарстане

При пожаре в частном жилом доме в Татарстане погибли три человека. Об этом в среду, 3 марта, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Пожар произошел в ночь на 3 марта в частном жилом доме на улице Чапаева в селе Кульшарипово Альметьевского района республики. При прибытии на место пожарных дом горел по всей площади размерами 10 на 10 м, отмечает телеканал «360».

В ходе тушения возгорания спасатели обнаружили тело одного мужчины. Тела еще двух были найдены после ликвидации пожара. Общая площадь пожара составила 100 кв. м, пишет сайт kp.ru.

В прокуратуре республики рассказали, что в результате пожара погибли двое мужчин 1991 и 1962 годов рождения, они были родственниками — дядя и племянник. Личность третьего мужчины устанавливается.

На место происшествия прибыл Альметьевский городской прокурор Дамир Яфизов. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.

2 марта сообщалось, что следователи во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей во время пожара в многоквартирном жилом доме. По предварительны данным, из-за припаркованных во дворе авто пожарные не могли проехать к месту возгорания.