В РФ появилась самостоятельно определяющая льготный период кредитка

Газпромбанк выпустил кредитную карту с льготным периодом до 180 дней в зависимости от суммы трат. При этом беспроцентный срок для погашения кредита карта определяет самостоятельно, сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в среду, 3 марта.

Таким образом, чем больше обладатель кредитной карты тратит, тем длиннее будет для него льготный период. Так, если клиент за два месяца потратил более 60 тыс. рублей, в том числе совершая покупки и снимая наличные, то беспроцентный период может доходить до 180 дней. Если же его траты в указанный период оказались меньше этой суммы, то льготный период на совершенные за два месяца покупки составит до 90 дней.

Проценты по кредиту не будут начисляться, если клиент выполняет три условия. Во-первых, он должен вносить потраченную на покупки картой сумму до даты окончания льготного периода, а во-вторых, ему необходимо осуществлять регулярные минимальные ежемесячные платежи, которые составляют 5% от текущей задолженности, но не менее 500 рублей. Отмечается, что это не проценты по кредиту, а частичный возврат потраченных кредитных средств.

Третьим условием является необходимость оплатить комиссию за обслуживание карты в размере 199 рублей в месяц, если клиент не тратит 5 тыс. рублей и более ежемесячно.

По словам первого вице-президента, члена правления Газпромбанка Алексея Поповича, аналогов такой карте на российском рынке нет, так как она самостоятельно определяет срок беспроцентного периода, делая использование кредитных средств клиентами максимально выгодным.

Кроме того, при оформлении карты банк предлагает ее владельцам в первые два календарных месяца пользования ставку 11,9% годовых на все покупки, а также возможность снятие наличных без комиссии из кредитного лимита до 100 тыс. рублей в месяц.

При этом если ежемесячные расходы по карте составят от 5 тыс. рублей, то годовое облуживание карты банк возьмет на себя. Аналогичные условия будут для тех клиентов, у которых не будет задолженности, говорится в релизе.

Подать онлайн-заявку на новую кредитную карту можно на сайте Газпромбанка, а после ее одобрения карточку могут доставить на дом.

Попович добавил, что одной из визитных карточек Газпромбанка являются его уникальные розничные продукты. В пример он привел «Умную карту», которая, по его словам, неоднократно признавалась лучшей для клиентов. Ее запустили летом 2019 года. Карта может самостоятельно начислить повышенный кешбек, рассчитав, в какой категории в течение месяца клиент потратил больше всего.

В пресс-релизе также указывается, что кредитные карты пользуются спросом у населения, так как в прошлом году был установлен рекорд по скорости их активации.