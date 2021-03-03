Прошедший февраль в Москве стал самым снежным за семь лет

Февраль в Москве в 2021 году стал самым снежным за последние семь лет. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в комплексе городского хозяйства в Telegram.

Так, за февраль в столице прирост снежного покрова составил 68 см, что вдвое больше, чем месячная норма осадков, пишет RT.

По данным московских властей, месячная норма осадков в городе выпала за три дня — с 12 по 14 февраля, пишет агентство городских новостей «Москва».

Прежним рекордсменом был февраль 2018 года. Тогда прирост снега составил 50 см.

Меньше всего осадков за семь лет выпало в феврале 2014 года — всего 15 см. Бесснежным был и третий месяц зимы 2020 года — прирост снега составил 21 см, пишет «Москва 24».

20 февраля сообщалось, что в столице коммунальные службы убрали более 28 млн куб. м снега после мощного снегопада.