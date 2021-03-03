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В ФСС назвали максимальную стоимость дня на больничном

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Минимальная стоимость дня на больничном составляет 426 рублей, а максимальная — 2434 рубля. Об этом 3 марта рассказала замглавы Фонда социального страхования (ФСС) Татьяна Лотоцкая.

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«Оплата больничного листа зависит от вашего дохода за два предыдущих года. Если, соответственно, ваш доход был ниже минимального размера оплаты или равен ему, то будут вот эти самые 426 рублей. Если доход был выше, то, соответственно, и пособие будет выше», — пояснила Лотоцкая в интервью телеканалу НТВ.

Замглавы ФСС также отметила, что при оплате больничных учитывается и стаж работы. Если у работника менее пяти лет стажа, то он получит 60% от среднего заработка, если от 5 до 8 лет стажа, то 80%. Если стаж больше 8 лет — 100% от заработка, но не более чем 2434 рубля в день.

Лотоцкая добавила, что бюджет ФСС составляет 800 млрд рублей, большую часть которых (649 млрд рублей) тратят на выплату пособий по временной нетрудоспособности и материнству. Около 98 млрд идет на выплаты, связанные с несчастными случаями.

Также у фонда есть функции по обеспечению людей средствами реабилитации, оплате лечения в санаториях, выплате родовых сертификатов и отпуска родителям детей-инвалидов. Средства на эти цели выделяются из бюджета России.

В конце января 2021 года стало известно, что правительство России дополнительно направит более 68,5 млрд рублей ФСС на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Также в январе Государственная дума в первом чтении поддержала законопроект о начислении россиянам больничных и пособий по беременности и материнству напрямую из ФСС.

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