Совфед предложил ввести в УК статью о запрете треш-стримов

Члены Совета Федерации поддерживают предложение о введении в Уголовном кодексе РФ статьи за треш-стримы. Эту тему в ходе пленарного заседания в среду, 3 марта, поднял глава комиссии СФ по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Мы предложили бы вывести наказание за треш-стримы в отдельную статью в Уголовном кодексе», — сказал парламентарий.

Пушков подчеркнул, что недопустимо, когда в прямой трансляции показывают смерть людей, пишет «Газета.ру».

«Я бы поддержала отдельную статью в Уголовный кодекс. Мы не успеваем за новыми угрозами, затрагивающими многомилионную аудиторию», — прокомментировала инициативу спикер СФ Валентина Матвиенко.

Как сообщил Пушков в своем Telegram-канале, Матвиенко поручила возглавляемой им рабочей группе в короткие сроки подготовить соответствующий законопроект.

12 февраля пользователи Сети призвали правоохранительные органы обратить внимание на блогера из Краснознаменска Кирилла Зырянова, известного как VjLink, после стрима с издевательствами над инвалидом. По предварительным данным, речь идет о стриме с участием мужчины по имени Эдуард, который имеет инвалидность. Во время эфира за донаты ему давали пить алкоголь в больших количествах, а также мешали спать ночью, для этого зрители даже заказывали музыку.

В результате Эдуарду стало плохо, у него случился эпилептический припадок. При этом сам блогер оказывать помощь мужчине не спешил, хотя все происходило на его глазах.

16 декабря Пушков также предложил законодательно запретить трансляции в интернете, в ходе которых демонстрируется насилие над людьми. Он напомнил об уголовном деле, возбужденном после смерти девушки в ходе стрима блогера Стаса Решетняка (Reeflay).

Девушка умерла во время онлайн-трансляции Решетняка 2 декабря. Блогер обнаружил тело своей подруги в ходе прямого эфира, но не стал прерывать трансляцию. Он перенес тело девушки в комнату, где вел стрим, после чего пытался привести ее в чувство. Трансляция была прервана только после приезда полиции.

30-летнему блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).