Источник сообщил о распределении ФСС субсидий за найм уволенных в пандемию

Российские работодатели смогут получить субсидию в размере трех МРОТ (минимальных размеров оплаты труда) за найм тех, кто потерял работу в период пандемии коронавируса, а средства за трудоустройство будет распределять Фонд социального страхования (ФСС). Об этом в среду, 3 марта, сообщает газета «Коммерсант».

28 января министр туда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что до конца 2021 года перед ведомством стоит цель восстановить занятость до допандемических показателей. По его словам, чтобы вернуть ситуацию на рынке труда к значениям до пандемии коронавруса, министерство предлагает ввести субсидии в размере трех МРОТ для работодателей при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года.

Как рассказал «Коммерсанту» источник в одном из региональных правительств, распределять средства будет ФСС, который в свою очередь будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать субсидии их работодателю напрямую

В аналитической записке Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, которая есть в распоряжении издания, отмечается, что среди официально безработных в России стало больше тех, у кого нет образования и опыта работы.

Подчеркивается, что за последние три месяца прошлого года в службы занятости обратился 1 млн человек. Всего же по итогам четвертого квартала число зарегистрированных безработных в стране составило 2,8 млн человек, что почти на четверть меньше, чем в конце предыдущего квартала 2020 года.

Также указывается, что 60,2% обратившихся за пособиями составили люди 30–49 лет, а доля тех, у кого нет профессионального образования, была на уровне 60,5%. При этом число безработных, у кого был профессиональный опыт с начала трудоустройства, сократилось на пятую часть.

Как рассказали газете в пресс-службе Минтруда России, в министерстве учли изменения в структуре безработицы при выборе инструментов, которые должны снизить напряженность на рынке труда. В ведомстве сообщили, что на базе ВНИИ труда был запущен центр компетенций, который в свою очередь должен разработать набор стандартов, направленных на помощь в трудоустройстве разным категориям соискателей.

26 февраля директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов заявил, что безработица в России может вернуться к уровню до пандемии коронавируса в 2022 году.

Ранее, 18 февраля, в Минтруде рассказали, что ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется, в ведомстве ожидают дальнейшего снижения уровня безработицы. Подчеркивалось, что значительную роль в этом процессе сыграли принятые меры поддержки как в экономической части, так и в части занятости.

15 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры по содействию в трудоустройстве безработных. Среди поручений указывалось и субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных. Поручение необходимо исполнить до 1 марта.

В начале февраля глава государства в ходе встречи с руководителем Минэкономразвития Максимом Решетниковым призвал довести до логического завершения предложение кабмина по расширению программы поддержки занятости населения.

На совещании по экономическим вопросам 21 января российский лидер заявил, что к концу этого года в стране необходимо добиться полного восстановления рынка труда.