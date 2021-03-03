В Индонезии продолжается извержение вулкана Синабунг

Вулкан Синабунг выбросил столб пепла и дыма высотой 5 км. Извержение длится уже несколько недель. В соседних поселках улицы засыпаны толстым слоем пепла, передает телеканал «Известия». Жителям запретили приближаться к вулкану ближе чем на 3 км. Пеплом засыпаны окрестные поля и леса. Ущерб сельскому хозяйству еще предстоит подсчитать.

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