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В Индонезии продолжается извержение вулкана Синабунг

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Вулкан Синабунг выбросил столб пепла и дыма высотой 5 км. Извержение длится уже несколько недель. В соседних поселках улицы засыпаны толстым слоем пепла, передает телеканал «Известия». Жителям запретили приближаться к вулкану ближе чем на 3 км. Пеплом засыпаны окрестные поля и леса. Ущерб сельскому хозяйству еще предстоит подсчитать.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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