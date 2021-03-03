На Алтае прокуратура начала проверку после высадки пассажиров поезда в снег

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку сообщений о нарушении прав пассажиров поезда сообщением Абакан–Москва при их высадке на станции Алтайская. Об этом во вторник, 2 марта, говорится на сайте ведомства.

По данным ведомства, 1 марта во время стоянки поезда пассажиров высаживали на станции прямо в снег за пределами пассажирской платформы. Очевидцы разместили в соцсетях видеоролик, на кадрах которого люди с чемоданами прыгают из вагонов в глубокие сугробы и так пробираются к выходу.

«Прокуратура организовала проверку информации <…> о нарушении прав пассажиров при их высадке в снег за пределами пассажирской платформы», — приводит сайт kp.ru сообщение прокуратуры.

В местном управлении железной дороги пояснили, что платформа для высадки рассчитана на восемь вагонов, а в прибывшем поезде было 14 вагонов, пишет НСН. В прокуратуре отметили, что по правилам, в случае если состав длиннее платформы, пассажиров следовало высаживать через вагоны, выходящие на нее, пишет «Ридус».

15 февраля сообщалось, что Минтранс России представил новые правила перевозки животных железнодорожным транспортом. До сих пор регламентация перевозок питомцев в железнодорожном транспорте осуществлялась в соответствии с актом Министерства путей сообщения (упразднено в 2004 году. — Ред.) от 2003 года.