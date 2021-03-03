Новые льготы для бизнеса вводят в Тюменской области

Власти Тюменской области окажут дополнительную поддержку местному малому и среднему бизнесу. Размер поддержки составит 50 млн рублей.

По словам губернатора Александра Моора, которые приводит ИА «Ура.ру», средства направят на возмещение части затрат по уплате первого взноса на лизинг оборудования. Такую помощь уже оказывали предпринимателям. С 2016 по 2020 год ее получили 347 раз, а инвестиции в основной капитал благодаря такой поддержке превысили 2 млрд рублей, сказал глава региона.

Для того чтобы получить субсидию, предприниматель должен подать заявку в региональный департамент инвестиционной политики. Заявления будут приниматься с 1 по 15 апреля.

Агентство напоминает, что ранее губернатор поручал правительству в этом году сохранить рабочие места и доходы населения, а при первой возможности приступить к восстановлению региональной экономики.