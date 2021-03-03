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Мурашко призвал соблюдать меры защиты во избежание третьей волны COVID-19

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Во избежание третьей волны коронавирусной инфекции в России необходимо соблюдать меры защиты, заявил в среду, 3 марта, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в ходе посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна Минздрава РФ.

Второй подход: ученые подтвердили, что после COVID-19 нужна прививка
По новым данным, вакцинация увеличивает эффект нейтрализации вируса антителами в 1000 раз

«Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности. Особенно мы видим, что наиболее тяжело переносят лица старшего возраста. Эта категория наших граждан нуждается в дополнительной защите и в первую очередь должна получить вакцинацию», — подчеркнул он.

По словам министра, несмотря на то что на протяжении нескольких недель в стране фиксируется снижение заболеваемости COVID-19, дальнейшая эпидемиологическая ситуация зависит от проводимых мероприятий. В частности, не допустить ухудшение ситуации позволит вакцинация, масочный режим и другие меры предосторожности.

Мурашко напомнил, что на сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса.

Днем ранее замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов высказал мнение, что в России не было второй волны эпидемии коронавируса, так как еще не прошла первая.

По его словам, по сути, Россия живет еще в первой волне. При этом в стране идут стабилизация и снижение инфекционного процесса.

Также Горелов заявил, что антитела к коронавирусной инфекции имеют не более 10% жителей России.

Масштабная вакцинация против COVID-19 стартовала в России 18 января. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V» — первой в РФ и в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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