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Украинскую военнослужащую раскритиковали за видео в защиту русскоговорящих

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Военнослужащую украинских Вооруженных сил раскритиковали за видеозапись в защиту русскоговорящих.

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Уточняется, что в своем аккаунте в TikTok девушка опубликовала ролик, который был сопровожден песней на русском языке.

«Не каждый, кто говорит на русском языке, является врагом Украины. И не каждый, кто надевает вышиванку, является ее патриотом», — говорилось в субтитрах к видео.

На пост обратил внимание участник операции на юго-востоке Украины Александр Гром. Он выразил возмущение в связи с поведением девушки, добавив на своей странице в Facebook, что на нее наложили дисциплинарное взыскание.

Тем не менее, по словам Грома, данные меры не могут решить общую проблему. Военный призвал командный состав проводить с подчиненными воспитательные беседы.

Ранее в феврале экс-депутат Верховной рады Юрий Гнаткевич заявил, что украинцы, которые говорят по-русски, являются «изменщиками нации». Политик считает, что украинский можно назвать одним из наиболее мелодичных языков, однако он был «засорен вульгарщиной» еще в период Российской империи.

13 февраля уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень рассказал, что за прошедший месяц получил 605 жалоб из-за использования русского языка.

По его словам, большая часть обращений касается отсутствия украинской версии сайтов о предоставлении услуг и сайтов интернет-магазинов. Еще 126 человек пожаловались на нарушение их прав, препятствия и ограничения в использовании государственного языка в сфере услуг.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.

Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания вступила в силу 16 января этого года.

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