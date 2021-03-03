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США и ЕС ввели новые санкции против России из-за Навального

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Соединенные Штаты ввели новые санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе минфина США.

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Под рестрикции попали семь высокопоставленных представителей российской власти. Согласно заявлению пресс-службы американского ведомства, вся собственность этих лиц, обнаруженная в американской юрисдикции, будет заблокирована. Кроме того, под санкции может попасть любой иностранец, который имеет отношение к транзакциям с ними. Отмечается, что введенные рестрикции дополняют санкции Госдепа и Минфина, а также визовые и экспортные ограничения.

Кроме того, минторг США в этот же день внес в черный список 14 организаций, среди которых 10 — российские, три — немецкие и одна — швейцарская. Они оказались под давлением ограничительных мер якобы из-за «поддержки российских программ в области оружия массового уничтожения и деятельности в области химического оружия».

Среди организаций из РФ в списке 27-й научный центр Минобороны, компании «Химмед», «Интерлаб», «Фемтеко», «Лабинвест», «Интертек Инструментс», «Аналит Продактс», Rau Farm («Рау Фарм»), Pharmcontract («Фармконтракт»), «Регионснаб».

Ранее в этот же день Евросоюз объявил о введении санкций в отношении должностных лиц России из-за ситуации вокруг блогера. Соответствующий документ бы опубликован в официальном журнале ЕС. Под действие санкций также попали высокопоставленные должностные лица из РФ.

Согласно нормативному акту, им в том числе запрещены поездки в ЕС, а физическим и юридическим лицам из Евросоюза запрещено предоставлять им средства.

О том, что США намерены ввести санкции против России в связи с ситуацией, возникшей вокруг Навального, стало известно 1 марта. Тогда же телеканал CNN отмечал, что Вашингтон планирует координировать действия с Брюсселем.

Решение о рестрикциях принято в связи с обвинительным приговором против блогера, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 марта заявила, что санкциями США и ЕС хотят отвлечь внимание от собственных проблем.

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