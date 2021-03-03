В Печорском районе Коми ввели режим повышенной готовности из-за нападения собак

Власти Печорского района Коми ввели режим повышенной готовности после нападения собак на четырехлетнюю девочку в Печоре. Об этом в среду, 3 марта, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По информации издания «КомиОнлайн», подобные меры были предприняты с 27 февраля. На данный момент производится отлов бродячих животных.

Также отмечается, что состояние пострадавшей относительно удовлетворительное. Девочка переведена из реанимационного отделения в травматологическое.

Нападение стаи бездомных собак на ребенка произошло 27 февраля во дворе дома на улице Восточной. Девочка получила раны головы, лица и ног. Ее доставили в Печорскую центральную районную больницу и прооперировали.

26 января сообщалось, что следователи в Улан-Удэ начали проверку по факту нападения собак на девятилетнюю девочку. Пострадавшая возвращалась из школы в микрорайоне Забайкальский, когда на нее набросилась стая собак.

Местный житель спас ребенка, ему удалось отогнать животных. После этого он оказал девочке помощь.