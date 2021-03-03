Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Эксперт заявил о 100% иммунологической эффективности вакцин в РФ
Мир
Используемая США военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Общество
Мурашко напомнил о важности мер безопасности на фоне пандемии COVID-19
Общество
В Госдуме предложили сделать перерасчет пенсий работающим пенсионерам
Туризм
Ростуризму поручили разработать стандарт «всё включено»
Мир
Первый отель на околоземной орбите может появиться к 2027 году
Общество
В ОП призвали обеспечить детей из многодетных семей бюджетными местами в вузах
Мир
В США российский танк Т-90М «Прорыв» назвали «монстром»
Общество
«Скопинский маньяк» вышел на свободу после 17 лет заключения

В Печорском районе Коми ввели режим повышенной готовности из-за нападения собак

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Печорского района Коми ввели режим повышенной готовности после нападения собак на четырехлетнюю девочку в Печоре. Об этом в среду, 3 марта, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По информации издания «КомиОнлайн», подобные меры были предприняты с 27 февраля. На данный момент производится отлов бродячих животных.

Собачья воля: в Улан-Удэ насчитали до 20 тыс. бездомных псов
Просьба местных властей приостановить действие закона о животных не нашла отклика в Минприроды

Также отмечается, что состояние пострадавшей относительно удовлетворительное. Девочка переведена из реанимационного отделения в травматологическое.

Нападение стаи бездомных собак на ребенка произошло 27 февраля во дворе дома на улице Восточной. Девочка получила раны головы, лица и ног. Ее доставили в Печорскую центральную районную больницу и прооперировали.

26 января сообщалось, что следователи в Улан-Удэ начали проверку по факту нападения собак на девятилетнюю девочку. Пострадавшая возвращалась из школы в микрорайоне Забайкальский, когда на нее набросилась стая собак.

Местный житель спас ребенка, ему удалось отогнать животных. После этого он оказал девочке помощь.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021