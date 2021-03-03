В Москве поставят памятник врачам, работающим в пандемию

В Москве установят памятник врачам, борющимся с COVID-19. Монумент откроют в конце июня, церемония запланирована на День медицинского работника, сообщает телеканал «Известия». Место размещения пока не объявляли. Монументальная стела будет выполнена из бронзы. Памятник украсят барельефом с фигурами докторов, медсестер и создателей вакцины.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.