На Украине противникам вакцины пригрозили лечением за свой счет

На Украине отказавшимся от вакцинации пригрозили дорогостоящим лечением за свой счет. Заявление сделал мэр Николаева Александр Сенкевич на своей странице в Facebook, передает телеканал «Известия». Сейчас на Украине зарегистрированы две вакцины от COVID-19. Применение индийского препарата Covishield обернулось скандалом. Граждане отказываются прививаться из-за побочных эффектов.

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