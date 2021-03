Названы сроки выхода финального сезона «Ходячих мертвецов»

Финальный сезон сериала «Ходячие мертвецы» выйдет летом 2021 года. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте шоу.

К сообщению создатели сериала прикрепили тизер, в котором показали загадочную переговорную. Также из ролика становится понятно, что премьера 11-го сезона сериала намечена на лето 2021 года.

В феврале стало известно о начале съемок последнего сезона, которые были отложены из-за пандемии. В нем будет 24 серии, сообщает телеканал «360». Как отмечает НСН, в сериал вернутся некоторые актеры, ранее покинувшие шоу.

В марте на платформе Fox стартует показ финальных шести эпизодов 10-го сезона шоу. В описании серий говорилось, что выжившие пытаются прийти в себя после оставленных Шепчущимися разрушений.

A New World Order. The final season of #TWD begins Summer 2021. pic.twitter.com/8T32Qx6H1t