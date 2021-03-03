Названы сроки выхода финального сезона «Ходячих мертвецов»

Финальный сезон сериала «Ходячие мертвецы» выйдет летом 2021 года. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте шоу.

К сообщению создатели сериала прикрепили тизер, в котором показали загадочную переговорную. Также из ролика становится понятно, что премьера 11-го сезона сериала намечена на лето 2021 года.

В феврале стало известно о начале съемок последнего сезона, которые были отложены из-за пандемии. В нем будет 24 серии, сообщает телеканал «360». Как отмечает НСН, в сериал вернутся некоторые актеры, ранее покинувшие шоу.

В марте на платформе Fox стартует показ финальных шести эпизодов 10-го сезона шоу. В описании серий говорилось, что выжившие пытаются прийти в себя после оставленных Шепчущимися разрушений.

A New World Order. The final season of #TWD begins Summer 2021. pic.twitter.com/8T32Qx6H1t — The Walking Dead (@TheWalkingDead) March 1, 2021

Как пишет «Москва 24», телеканал AMC объявил о закрытии сериала «Ходячие мертвецы» в сентябре 2020 года. Сериал начал выходить в 2010 году. После завершения сюжетной линии авторы планируют продолжить развитие нескольких сериалов и фильмов в той же вселенной.

1 марта сообщалось, что актер Майкл Джей Фокс, сыгравший главную роль в фильмах «Назад в будущее», опубликовал тизер документального сериала о создании трилогии Роберта Земекиса. В сериале примут участие все актеры трилогии. Пока не известно, когда он выйдет в свет.