В Москве 95-летний пенсионер помог задержать вооруженного злоумышленника

В Москве 95-летний мужчина оказал полицейским помощь в задержании вооруженного злоумышленника. Об этом в среду, 3 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как уточняется, инцидент произошел 1 марта в доме по Марксистской улице. Пенсионер обратился в правоохранительные органы, сообщив, что заметил подозрительного мужчину, который, предварительно, искал в подъезде дома спрятанные наркотические вещества. При этом он демонстрировал агрессию, направлял на пожилого москвича предмет, похожий на пистолет, угрожая ему расправой.

Полиция прибыла на место происшествия и задержала злоумышленника. Им оказался 23-летний молодой человек, приехавший из Омска. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством, задержанный находится под подпиской о невыезде.

Осенью 2020 года 73-летний пенсионер Вячеслав Мещеряков помог полицейским в Волгоградской области задержать мужчину, подозреваемого в убийстве пятилетней девочки. Губернатор региона наградил пожилого мужчину сертификатом номиналом 1 млн рублей.