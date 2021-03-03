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Мошенники придумали схему обмана россиян под видом госуслуг

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Злоумышленники придумали новый способ получения сведений о банковских картах россиян под видом денежных выплат от портала госуслуг. Об этом в среду, 3 марта, сообщило «РИА Новости».

Согласно данной схеме, мошенники отправляют пользователям электронные письма с просьбой ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для дальнейшего получения положенных социальных выплат. Как только человек нажимает на ссылку, находящуюся в сообщении, открывается окно со строкой, куда необходимо вписать номер карты, на которую должны поступить деньги.

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Как объяснил эксперт «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея, подобный вид обмана очень популярен. Он предполагает, что число подобных рассылок якобы от портала будет расти на фоне усиления мер поддержки населения России. Утечка данных и потеря доступа к аккаунту с важной персональной информацией, по его мнению, являются главными рисками.

Ранее в этот день сообщалось, что в России появилась новая схема обмана, в соответствии с которой мошенники начисляют деньги гражданину якобы по ошибке, а затем просят вернуть средства по другим реквизитам.

В ЦБ и крупнейших российских банках подтвердили «Известиям», что знают о схеме мошенничества. По актуальным данным регулятора, в целом объем операций без согласия клиента за первое полугодие 2020-го составил 4 млрд, а за третий квартал показатель вырос еще на 2,5 млрд рублей.

2 марта стало известно, что злоумышленников, подделывавших завещания, поймали в Москве. Оперативники выяснили, что аферисты оформляли недвижимость на себя, используя поддельные документы, подтверждающие родство с покойными. Схему вычислили из-за подозрений работников, оформляющих сделки.

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