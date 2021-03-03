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Православная церковь Кипра призвала власти не допускать на «Евровидение» песню «Дьявол»

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Священный синод Кипрской православной церкви (КПЦ) призвал власти страны не допускать до участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» песню El Diablo, которую отобрали для представления островного государства в шоу. Об этом в среду, 3 марта, сообщил ТАСС со ссылкой на руководящий орган КПЦ.

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В его заявлении говорится, что в КПЦ ежедневно поступают тысячи обращений жителей страны, выражающих свое недовольство данной песней и тем, каким образом ее выбрала телерадиовещательная корпорация (CyBC). Отмечается, что свое несогласие с выбором CyBC в том числе высказали и известные кипрские музыканты. В заявлении синода также указывается на необходимость заменить эту песню другой композицией, которая бы отражала историю, культуру и традиции Кипра.

2 марта председатель совета директоров корпорации Андреас Франгос пояснил содержание песни. По его словам, в песне в исполнении Элены Цагрину на самом деле под фразой «Отдала свое сердце дьяволу» освещается история охваченной стокгольмским синдромом девушки, которая оказалась вовлечена в отношения с плохим парнем. По этой причине она иносказательно называет парня дьяволом.

Однако в синоде КПЦ убеждены, что метафорическое толкование песни «никоим образом не отражает провокационного и неприемлемого содержания ее текста» и что это содержание представляет «низкопробную субкультуру».

2 марта сообщалось, что на Кипре полиция задержала мужчину, который ворвался в офис общественного телевидения и устроил скандал из-за песни El Diablo. По мнению нарушителя, композиция оскорбляет христиан, обвинив сотрудников компании в том, что они одобряют подобные «сатанинские» песни. После предъявления обвинений, в числе которых были словесные оскорбления, мужчину отпустили.

Как оказалось, выбором песни недовольны многие жители Кипра, отмечает телеканал «360». В телекомпанию начали поступать звонки с угрозами, а ассоциация богословов потребовала выбрать другую композицию, так как El Diablo «исповедует любовь к сатане». В свою очередь, руководство телевидения пыталось разъяснить, что смысл песни не так поняли и она говорит о борьбе добра со злом, пишет сайт aif.ru.

Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.

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