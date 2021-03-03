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Челябинка получила условный срок за легализацию сотен мигрантов

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Суд в Челябинске вынес приговор в отношении местной жительницы, которой за год удалось незаконно легализовать в России 300 иностранных граждан, переведенных через российско-казахстанскую границу. Мигрантов регистрировали по адресам неблагополучных горожан и пристраивали на работу в компании, занимающиеся маршрутными перевозками.

Татьяну Семенову приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года, пишет ИА «Ура.ру».

Следствие установило, что с 2019 по 2020 год директор ООО «Сибер» Семенова заключала фиктивные договоры, обеспечивая таким образом пребывание иностранцев в России. Состоя в организованной преступной группе, она обеспечивала подделку в миграционных картах и паспортах дата-штампов о пересечении границы, разрешений на временное проживание и уведомлений о постановке на миграционный учет.

Как отмечает агентство, ранее женщина уже являлась фигурантом уголовного дела об организации незаконной миграции в рамках ОПГ. Глава группировки перевозил иностранцев через границу с Казахстаном, а его супруга регистрировала их в квартирах челябинцев.

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