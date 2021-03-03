Эксперт заявил о 100% иммунологической эффективности вакцин в РФ

Замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что все зарегистрированные вакцины в России обладают 100% иммунологической эффективностью. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

«Все вакцины, которые зарегистрированы в России, обладают 100%-ной иммунологической эффективностью», — отметил он.

По словам эксперта, действенность препаратов говорит о защите пациента от тяжелых форм заболевания.

Ранее, 2 марта, глава парламентской фракции норвежской Партии центра Марит Арнстад заявила, что Норвегии следует подумать о покупке российской вакцины «Спутник V», а не ждать одобрения препарата в Евросоюзе. По словам политика, применение российской вакцины не нужно рассматривать как политическую меру с точки зрения улучшения отношений с РФ. Кроме того, важным критерием является эффективность препарата и его безопасность.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Сейчас препарат уже зарегистрирован также в Белоруссии, Аргентине, Киргизии, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Ливане, Мьянме, Бахрейне, Парагвае, Туркмении, Казахстане, Узбекистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Черногории, Республике Гвинея, Тунисе, Боливии, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Пакистане, Монголии, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сирии, Гайане, Египте, Гватемале и Гондурасе.

Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова.