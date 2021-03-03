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Парковки в Москве сделают бесплатными на 8 Марта

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В Международный женский день 8 Марта автомобильные парковки в Москве будут бесплатными. Об этом в среду, 3 марта, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

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Отмечается, что бесплатными будут и те парковки, где действует повышенный тариф в размере 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. В мэрии уточнили, что платными останутся только парковки со шлагбаумом.

Автомобилистов призвали к внимательности при парковке и не забывать следовать указаниям дорожных знаков.

«Неправильно припаркованный автомобиль может помешать пешеходам и водителям или создать помехи для другого транспорта», — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

6 и 7 марта городские парковки будут функционировать в обычном режиме, пишет RT. В субботу они будут платными, а в воскресенье заплатить нужно будет на парковках c повышенным тарифом (380 рублей в час), отмечает телеканал «360».

2 марта специалисты «МТС Банка» рассказали, что цветы, ювелирные украшения и сувениры являются самыми популярными подарками среди россиян на Международный женский день. Исследование показало, что мужчины традиционно дарят женщинам цветы, причем они могут быть как самостоятельным подарком, так и дополнением к нему.

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