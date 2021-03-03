Ростуризму поручили разработать стандарт «всё включено»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму заняться разработкой стандарта оказания гостиничных услуг по системе «всё включено». Об этом в среду, 3 марта, сообщила газета «Коммерсант».

Так, до 5 марта ведомство должно сообщить, насколько целесообразно внедрение данной системы в нацпроект по развитию туризма. Отмечается, что работа над стандартом уже ведется. Планируется выделить две категории: «всё включено» и «ультра всё включено».

В настоящее время в РФ стандарт «всё включено» отсутствует. В Ростуризме рассказали, что некоторые гостиницы при таком формате предусматривают пять приемов пищи в день, тогда как в других питание круглосуточное. Аналогично разнится и система предоставления алкогольных напитков, отмечает телеканал «Звезда».

Помимо этого, Чернышенко поручил Ростуризму изучить вопрос об объявлении моратория на банкротства туроператоров, с помощью которого власти намерены защитить интересы россиян. Во время пандемии некоторые участники рынка не выполнили свои обязательства перед отдыхающими. Объем долга к концу 2020 года составил 16 млрд рублей, отмечает телеканал «360».

Как рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов, в формате «всё включено» будут заинтересованы отели, в которых есть больше 100 номеров. Он добавил, что в Турции над тем, чтобы обеспечить отдыхающих круглосуточным питанием и алкоголем, активно работают местные производители. При этом в Краснодарском крае в высокий сезон можно наблюдать перебои с поставкой.

2 марта сообщалось, что Федеральное агентство по туризму и каршеринг YouDrive подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает популяризацию путешествий на автомобилях по России.