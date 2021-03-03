Эколог рассказал о последствиях замедления Гольфстрима

Замедление скорости Гольфстрима является локальным. Об этом в среду, 3 марта, сообщил руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

«В Европе в целом изменений практически не будет. В Норвегии они будут, на Кольском полуострове могут быть. Ослабление означает уменьшение потока воды, приходящей в том числе в Баренцево море, но при этом вода становится теплее», — пояснил Кокорин телеканалу «МИР 24».

Он также рассказал, что на планете в целом осадки распределяются локально. Так, например, в Центральной Азии и Африке ослабление Гольфстрима приведет к уменьшению подобных атмосферных явлений. При этом, по его словам, в Арктике, в сибирских реках, пресной воды становится больше.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что зарубежные ученые пришли к выводу, согласно которому за прошедшие сто лет произошло беспрецедентное замедление Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) и ее главного элемента — течения Гольфстрим.

Авторы исследования отмечали, что ослабление Гольфстрима связано с изменениями в климатической системе, вызванными деятельностью человека. Среди основных последствий — уникальное похолодание в северной части Атлантического океана, где за последние сто лет образовалось так называемое холодное пятно, блокирующее перенос тепла, а также подъем уровня моря у Восточного побережья США.