Карантин по бешенству установили в округе Омска

В Советском округе Омска введен карантин по бешенству. Больное животное обнаружилось в микрорайоне «Новоалександровский». Теперь поведение домашних питомцев его жителей будет строго контролироваться.

Как говорится в указе губернатора Александра Буркова, на территории микрорайона до 25 апреля вводятся ограничения. В частности, запрещается торговля домашними животными, их дрессировка и вывоз за пределы района. Контролировать исполнение поручения поручено региональному министру сельского хозяйства Николаю Дрофе.

ИА «Город55» отмечает, что это уже 11-й случай бешенства на территории Омской области. В Омске ранее не регистрировалось ни одного случая.

В середине февраля в деревнях Ачаирки и Ольховка Омской области выявили два случая бешенства. Там ввели карантин.