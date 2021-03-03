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В ОП призвали обеспечить детей из многодетных семей бюджетными местами в вузах

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Детям из многодетных семей необходимо предоставить дополнительные бюджетные места в вузах. Такое предложение в среду, 3 марта, высказал «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

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«Во-первых, сейчас материнский капитал предоставляется при рождении и первого ребенка, и второго. Для третьего ребенка маткапитал может предоставляться только на уровне регионов, его размер не такой большой, чтобы позволить семьям дать высшее образование всем детям при условии их успешной учебы. Во-вторых, благополучие многодетных семей — это критерий эффективности демографической политики», — отметил Рыбальченко.

По его словам, профильная комиссия ОП РФ, впервые добавила в доклад «Демография-2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения РФ» предоставление бесплатного образования детям из таких семей на условиях целевого контракта, если дети успешно сдадут экзамены. Это позволит многодетным семьям получить возможность социального лифта.

Как подчеркнул Рыбальченко, многодетные семьи вносят большой вклад в будущее России, в связи с чем властям важно предоставить им возможности для образования.

1 марта стало известно, что дети из многодетных семей поступят в вузы в приоритетном порядке/ «Известия» выяснили, что соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой в марте. Поддержать его готовы в правительстве, а также в большинстве фракций Госдумы.

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