Эксперт Минздрава оценил сроки окончания пандемии COVID-19 в России

Главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин высказал мнение, согласно которому пандемия COVID-19 в России может завершиться в середине 2021 года. Об этом в среду, 3 марта, сообщает «Москва 24».

«Я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию», — отметил Малявин в эфире телеканала.

Он также подчеркнул, что к этому времени в стране уже будет выработан иммунитет к вирусу. Также, по словам пульмонолога, появление быстродействующей вакцины в ближайшее время не случится, так как для подобной цели необходимо много времени.

Ранее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене, опубликованном 2 марта, сообщила, что число заболевших коронавирусом на минувшей неделе выросло на 7% по сравнению с показателем семидневной давности. Так, за последнюю неделю в мире было выявлено 2 658 823 случая коронавирусной инфекции, при этом неделей ранее медики зафиксировали 2 457 026.

2 марта глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что в Центральной и Восточной Европе наблюдаются признаки возобновления роста заболеваемости коронавирусом.

1 марта директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал преждевременной информацию о том, что борьба с коронавирусной инфекцией закончится к концу 2021 года.