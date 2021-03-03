Число жертв давки в университете Боливии выросло до семи

Количество погибших в результате давки на студенческом собрании в боливийском университете Эль-Альто увеличилось до семи, пишет 3 марта газета El Deber.

Ранее сообщалось о пяти жертвах и трех пострадавших, находящихся в реанимации.

По обновленным данным, после университетской потасовки скончались четверо мужчин и три женщины в возрасте от 21 до 23 лет. Еще четыре студента госпитализированы с травмами.

Инцидент произошел во вторник, 2 марта. Молодые люди собрались в холле на пятом этаже для участия в студенческом собрании. Встреча переросла в потасовку, в итоге ограждения не выдержали давления толпы и рухнули, что спровоцировало падение некоторых студентов с высоты более 16 метров.

Президент Боливии Луис Арсе выразил соболезнования семьям пострадавших, а также выразил надежду на прояснение фактов случившегося.