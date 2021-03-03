В России выявили 10 535 новых случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировали 10 535 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 3 марта, сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю за распространением заболевания.

Также за 24 часа из больниц выписались 15 694 пациента, скончались — 452 человек.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировали в Москве (1284), Санкт-Петербурге (962) и в Московской области (691).

Всего в стране с начала пандемии выявили 4 278 750 случаев коронавируса, скончались 87 348 человек, выздоровели 3 853 734.

Ранее, 2 марта, главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин допустил окончание пандемии коронавируса в стране к середине текущего года.

По словам специалиста, это станет возможным благодаря вакцинации и формированию популяционного иммунитета. При этом Малявин отметил, что коллективный иммунитет накапливается в том числе за счет переболевших коронавирусом бессимптомно.

В этот же день вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в стране к августу, если сегодняшний темп вакцинации сохранится.

Масштабная вакцинация против COVID-19 стартовала в России 18 января. Гражданам предлагают сделать прививку бесплатно разработанными в России препаратами, в том числе препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

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