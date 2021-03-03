Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Эксперт заявил о 100% иммунологической эффективности вакцин в РФ
Мир
Используемая США военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Общество
Мурашко напомнил о важности мер безопасности на фоне пандемии COVID-19
Общество
В Госдуме предложили сделать перерасчет пенсий работающим пенсионерам
Туризм
Ростуризму поручили разработать стандарт «всё включено»
Мир
Первый отель на околоземной орбите может появиться к 2027 году
Общество
В ОП призвали обеспечить детей из многодетных семей бюджетными местами в вузах
Мир
В США российский танк Т-90М «Прорыв» назвали «монстром»
Общество
«Скопинский маньяк» вышел на свободу после 17 лет заключения
Сюжет:

В России выявили 10 535 новых случаев коронавируса за сутки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За прошедшие сутки в России зафиксировали 10 535 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 3 марта, сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю за распространением заболевания.

Спасти «Миром»: в РФ создали новое лекарство от COVID-19
Кроме того, отечественные ученные работают над вакциной для долгосрочного иммунитета

Также за 24 часа из больниц выписались 15 694 пациента, скончались — 452 человек.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировали в Москве (1284), Санкт-Петербурге (962) и в Московской области (691).

Всего в стране с начала пандемии выявили 4 278 750 случаев коронавируса, скончались 87 348 человек, выздоровели 3 853 734.

Ранее, 2 марта, главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин допустил окончание пандемии коронавируса в стране к середине текущего года.

По словам специалиста, это станет возможным благодаря вакцинации и формированию популяционного иммунитета. При этом Малявин отметил, что коллективный иммунитет накапливается в том числе за счет переболевших коронавирусом бессимптомно.

В этот же день вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в стране к августу, если сегодняшний темп вакцинации сохранится.

Масштабная вакцинация против COVID-19 стартовала в России 18 января. Гражданам предлагают сделать прививку бесплатно разработанными в России препаратами, в том числе препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021