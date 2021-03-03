Омский проект «Скалолазание для всех» приобрел уникальный скалодром

Президентский грант в размере почти 1,9 млн рублей получил проект «Скалолазание для всех» в Омске. Деньги пошли на покупку нового скалодрома с большими рельефами и спортивного комплекса для тренировок. Заниматься смогут не только профессионалы, но и любители, школьники и дети младшего возраста.

По словам старшего тренера региональной сборной по скалолазанию Александра Гинжула, которые приводит ИА «ОМСКРЕГИОН», уникальность нового скалодрома в том, что в нем есть положительные углы наклона и большое нависание. На нем уже несколько месяцев занимаются профессиональные спортсмены, и результаты уже заметны – спортсмены становятся призерами и попадают в сборную России.

Агентство отмечает, что помимо практической пользы от нового оборудования, есть и научная. В рамках гранта проводится исследование. С его выводами студенты выступают на конференциях различного уровня.

Скалолазание как олимпийский вид спорта активно развивается в Омской области. Каждый год в массовых спортивных и оздоровительных мероприятиях, которые организует федерация скалолазания Омской области, участвуют более 5 тыс. человек. Открываются новые детские и молодежные группы, готовят новых тренеров и инструкторов. В данный момент в городе действует три новых многофункциональных скалодрома.

В декабре 2020 года федерация скалолазания России заявила, что РФ сохранит за собой право на проведение чемпионата мира и других международных соревнований по скалолазанию, намеченных на 2021 год. Согласно вступившим в силу в четверг санкциям Всемирного антидопингового агентства против отечественного спорта, России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом перенос турнира возможен только при определенных условиях.