Директору техникума в Приамурье внесли представление после стрельбы студентки

Правоохранители внесли представление директору техникума в Приамурье, где студентка устроила стрельбу из пневматического пистолета по людям. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в региональной прокуратуре.

Как уточняется, в результате проверки выяснилось, что причиной стала конфликтная ситуация между девушкой и одногруппниками. Девушке не оказали своевременную психологическую помощь и не попытались урегулировать конфликт.

«По результатам проверки прокурор города директору техникума внес представление», — говорится в публикации на официальном сайте прокуратуры.

Накануне стало известно, что 24 февраля студентка техникума города Райчихинска в Приамурье открыла стрельбу по учащимся из пневматического пистолета. Инцидент прошел на улице, по данному факту организовали проверку.