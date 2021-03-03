В Подмосковье пройдут акции по утилизации старой электротехники

В Московской области проведут 13 акций экологической программы «школа утилизации: электроника», в ходе которой граждане смогут сдать старую технику. Об этом во вторник, 2 марта, сообщила пресс-служба Минмособлимущества.

В ведомстве отметили, что акции пройдут в 12 городских округах Подмосковья в марте. Так, возможность сдать ненужную, отработавшую или старую электронику смогут жители Воскресенска, Егорьевска, Бронниц, Лыткарино, Луховиц, Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Каширы, Ступино, Щелково, Фрязино. Помимо это, сдать старую технику можно в комплексе зданий регионального правительства.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, собранная в рамках акций техника не навредит природе и поможет сэкономить природные ресурсы, став сырьем для новых изделий, пишет RT. Министр пояснила, что фонд рационального природопользования разбирает технику по видам материалов, из которых на партнерских заводах фонда создают необходимые в быту вещи, например, цветочные кашпо, пластиковые декоративные заборы и другой садовый инвентарь, «не используя напрасно природные богатства», отмечает агентство городских новостей «Москва».

Так, 3-4 марта акция пройдет в Воскресенске и Егорьевске, 9-11 марта — в Бронницах и Лыткарино, 15-16 марта — в Коломне, 17-18 марта — в Луховицах, 22-24 марта — в Зарайске и Серебряных Прудах, 24-25 марта — в Ступине и Кашире, 29-30 марта — в Щелкове и Фрязине, пишет РИАМО.

31 марта 13-ая акция по сбору утильной техники пройдет в комплексе зданий правительства Московской области, отмечает телеканал «360».

С середины января по середину февраля в Подмосковье прошла экологическая акция по утилизации новогодних елок.