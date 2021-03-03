Гидрометцентр подготовил подарок женщинам на 8 марта

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой подарок подготовили специалисты организации женщинам в Международный женский день, который отмечают 8 марта.

Так, синоптики представят прогноз в градусах Фаренгейта, чтобы температура была положительной.

«8 марта в Москве похолодает, но речь ведь лишь про атмосферу, в душах наоборот будут очаги тепла. Какую бы температуру ни показывал столбик термометра, она будет положительной», — цитирует его ТАСС в среду, 3 марта.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 8 марта, температура днем в Москве составит -7…-2 градуса, а ночью похолодает до -9…-4.

Ранее, 2 марта, стало известно, какие подарки являются самыми популярными на 8 Марта. Согласно исследованию, мужчины традиционно дарят женщинам цветы, ювелирные украшения и сувениры.