Названы самые активные соискатели работы в России

Наиболее активно в России ищут работу студенты, специалисты в сфере продаж и административный персонал, следует из исследования сервиса HeadHunter.

Лидером по числу соискателей является Москва (26,16%), на которую приходится каждое пятое резюме в 2020-2021 гг. Следом идут Санкт-Петербург (11,06%), Московская область (6,22%), Краснодарский край (4,27%) и Татарстан (2,95%).

В большинстве случаев резюме принадлежат начинающим специалистам и студентам (17,5%), представителям сферы продаж (13,9%), административному персоналу (8,2%). При этом наиболее редкими на рынке труда являются специалисты в сфере страхования, а также инсталляции и сервиса (по 0,2%).

Самые активные соискатели проживают в Москве и Санкт-Петербурге, где одним резюме откликаются на понравившуюся вакансию в среднем 27 и 20 раз соответственно. Наименее активно используют резюме для откликов в Магаданской области и Ненецком автономном округе, пишет «РИА Новости» в среду, 3 марта.

Ранее, 25 февраля, стали известны самые востребованные специалисты на рынке труда в России.

Так, увереннее всего себя на рынке труда чувствуют представители сферы продаж и медико-фармакологической отрасли.