Поезд и автомобиль столкнулись на Сахалине

На Сахалине произошло ДТП с участием поезда, сообщается на сайте Дальневосточной железной дороги в среду, 3 марта. Авария произошла на железнодорожном переезде в селе Пионеры Холмского района.

«Водитель легкового автомобиля Toyota Crown проигнорировал запрещающие сигналы светофорной сигнализации и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом», — сказано в сообщении.

Машинист применил экстренное торможение, однако не сумел избежать столкновения.

По предварительным данным, в машине находился только водитель, который получил травмы. Для оказания ему необходимой помощи на место происшествия были вызваны врачи. Среди локомотивной бригады и сотрудников железной дороги пострадавших нет.

Отмечается, что данный инцидент не повлиял на движение других поездов.

18 февраля поезд столкнулся с внедорожником на переезде в Южно-Сахалинске. В результате происшествия никто не пострадал.