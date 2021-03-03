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Бритни Спирс впервые показала своих выросших сыновей

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Американская певица Бритни Спирс опубликовала 2 марта в Instagram фотографию с подросшими сыновьями.

На снимке артистка в стоит в обнимку с 15-летним Шоном Престоном и 14-летним Джейденом Джеймсом. При этом лица подростков невозможно разглядеть из-за защитных масок.

«Это безумие, как время летит. Мои мальчики теперь такие большие! Знаю, знаю, любой маме очень тяжело, особенно маме мальчиков, видеть, как они быстро растут. Мне очень повезло, потому что мои двое малышей такие джентльмены и такие добрые, что я, должно быть, сделала всё правильно», — написала Спирс.

Она объяснила, что не публиковала до этого фото своих сыновей, поскольку «они в том возрасте, когда хотят выражать свою индивидуальность», а теперь ей удалось получить от них разрешение.

В 2004 году Бритни Спирс вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. В этом браке в 2005 году певица родила своего первого сына Шона Престона, а спустя год на свет появился Джейден Джеймс. Пара объявила о разводе в 2006-м сразу после рождения второго ребенка.

После нервного срыва в 2007 году на фоне бракоразводного процесса артистку признали недееспособной. С этого момента она ограничена в родительских правах и находится под частичной опекой своего отца, которую она пытается оспорить.

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