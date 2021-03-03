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Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 3 марта

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В Москве в среду, 3 марта, ожидается облачная погода с небольшими осадками, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем — от 0 до +2 градусов, ночью +1.

В Московской области столбики термометров будут колебаться в пределах от –2 до +3 градусов, а ночью опустятся до отметки –3.

Ветер северо-западный со скоростью 10 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 746 мм рт. ст.

Ранее в среду научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальном холоде, который придет в Москву и регионы северо-запада России на выходных.

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