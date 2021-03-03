МВД не станет хранить отпечатки пальцев россиян до их 100-летия

В МВД России отказались от разработки законопроекта, который увеличивал срок хранения отпечатков пальцев россиян до достижения ими 100-летнего возраста.

Законопроект прошел независимую антикоррупционную экспертизу, однако МВД отказалось от его дальнейшей разработки, сообщает ТАСС в среду, 3 марта, со ссылкой на источник в ведомстве. Причины решения не уточняются.

21 февраля сообщалось, что на портале правовых актов появился законопроект МВД, который предполагал продление срока хранения отпечатков пальцев россиян до смерти их владельца или до достижения ими 100-летия.

Авторы инициативы поясняли, что она поможет правоохранителям устанавливать личность пожилого человека, который не помнит, кто он.

В настоящий момент дактилоскопические данные россиян хранятся до тех пор, пока гражданину не исполнится 80 лет.