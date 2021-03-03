Воспитателя детского сада в Тюмени признали виновной в гибели ребенка

Суд Тюмени вынес решение по делу о гибели ребенка в детском саду. Виновной в этом признали воспитательницу. Но уголовной ответственности она не понесет.

Как уточняет megatyumen.ru, инцидент произошел в сентябре 2018 года. Во время прогулки в детском саду четырехлетний мальчик проглотил воздушный шарик. Малыш перестал дышать, впал в терминальную кому, а через месяц умер.

Адвокаты воспитательницы пытались переложить ответственность за случившееся на медиков, обвинив их в задержке и нарушениях при оказании медицинской помощи. Но результаты экспертизы эти доводы опровергли.

Специалисты утверждают, что необратимые изменения в организме пострадавшего уже наступили, когда прибыли врачи скорой помощи.

Сама обвиняемая избежала уголовного наказания из-за того, что сроки давности этого преступления уже истекли.