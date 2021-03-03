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Дневная сонливость может оказаться признаком редкой болезни

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Кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов в интервью радио Sputnik в среду, 3 марта, назвал причины, по которым человек чувствует сонливость в течение дня.

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По словам специалиста, если при этом продолжительность сна составляет не менее семи часов в сутки и нет повышенных нагрузок, например как у спортсменов, то такое состояние можно объяснить двумя причинами. Первой может быть нарушение структуры ночного сна.

«Достаточное время сна не значит, что он достаточен по качеству, глубине. Во время сна могут происходить множественные микропробуждения, в итоге сон не выполняет свою восстанавливающую функцию, и наутро человек не чувствует себя отдохнувшим. Такое бывает, например, при заболевании, которое называется синдром обструктивного апноэ во сне», — сказал Полуэктов.

Подобные нарушения можно выявить с помощью исследования сна, для этого необходимо обратиться к сомнологу.

Вторая причина имеет отношение не ко сну, а к бодрствованию. Так, при некоторых заболеваниях люди путают сонливость с ощущением слабости, вялости и астении. Состояние повышенной сонливости (гиперсомнии) свойственно людям и с некоторыми редкими заболеваниями.

«Типичным явлением гиперсомния становится при болезни под названием нарколепсия, когда мозгу не хватает энергии, чтобы находиться в бодром состоянии, и периодически людям надо подремать, чтобы восстановиться. Есть более редкие формы гиперсомнии, например синдром спящей красавицы, или синдром Клейне–Левина. Чаще это бывает у мужчин, но встречается и у девушек, когда у них резко повышается потребность во сне, и они засыпают на несколько дней или недель. Могут проснуться, поесть, помыться и снова заснуть. Потом это проходит, и они чувствуют себя нормально, и потом снова повторяется. Это загадочная редкая болезнь, причины ее неизвестны», — отметил специалист.

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